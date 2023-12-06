Муратоглу: в 2024 году Синнер будет играть лучше Алькараса

«Учитывая то, что Янник сделал в конце 2023 года, он будет на 100% готов выступать на самом высоком уровне. Да, Алькарас действительно на несколько шагов опережает Синнера, потому что выиграл два турнира „Большого шлема“. Он был первой ракеткой мира, у него было гораздо больше инструментов, и когда Карлос появился в туре, он начал побеждать. Он уже был полноценным игроком со всеми навыками.



Янник тоже много побеждал в туре, но его игра была основана на его лучшем качестве, а именно игре у задней линии и скорости. В последние два-три года Янник поработал над другими аспектами своей игры. Теперь он готов делать больше и адаптироваться к различным ситуациям. Я считаю, что в следующем году Синнер будет играть лучше и сильнее, чем Алькарас", — написал Муратоглу на своей странице в соцсетях.