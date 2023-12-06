Тренер Медведева высказался о соперниках спортсмена в финалах ТБШ

«Считаю ли я, что Медведев заслужил больше титулов «Большого шлема», чем есть сейчас? Ох, тяжёлый вопрос. Конечно, я бы хотел, чтобы он выиграл больше. Единственное, что я могу сказать, так это о том факте, что все свои финалы он сыграл против Надаля и Джоковича. Это совсем другое, это большая разница по сравнению с другими теоретическими соперниками в финалах. И мне бы очень хотелось посмотреть на финал турнира «Большого шлема» с участием Даниила и кого-то другого ― например, Карлоса или Янника. Мне очень интересно, какой был бы результат в таком случае», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.