Тренер Медведева раскрыл свою главную мечту в работе с Даниилом

«Моя главная мечта ― выиграть ещё один титул «Большого шлема». Но я не хочу, чтобы это было только мечтой, хочу, чтобы это стало реальностью. А больше всего хочется выиграть в Австралии. Во-первых, потому что Даниил уже дважды проиграл там в финале, а, во-вторых, мне просто нравится этот турнир», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.