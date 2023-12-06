Тренер Медведева: наши отношения особенные. Он ― часть моей жизни, а я ― его

«Наши отношения с Медведевым назову особенными. Конечно, я не могу сказать, что мы как отец и сын. Мне трудно назвать эти отношения дружескими просто потому, что тренер не должен быть для игрока другом. Но, конечно, это нечто большее, чем просто тренер и игрок. Под этот тип отношений очень сложно подобрать описание.



Мы росли и продолжаем расти друг с другом как личности на протяжении уже долгих лет. Даниил ― часть моей жизни, а я ― часть его. Я его отлично знаю. Например, когда мы играем друг с другом в бильярд, я не могу позволить ему обыграть меня. Ровно как и он не представляет для себя варианта дать мне возможность победить. Когда наш физиотерапевт играет против Дани, он может позволить Медведеву выиграть. Я ― нет, для меня это невозможно», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.