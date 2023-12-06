Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров сыграл в теннис с победителем пяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Кареном Хачановым. Об этом Костомаров рассказал в своем Telegram-канале.

"Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым - особое удовольствие для меня и моей дочки, которая профессионально занимается теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема", - написал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.