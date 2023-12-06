Рублев и Хачанов встретят Новый год  и Рождество с ракетками

- От травмы я восстановился. Когда выиграл турнир в Китае, то после были какие-то дни, когда тянуло, болело. Но в целом все нормально. После окончания сезона я сделал еще одну терапию с моим врачом, - приводит слова Хачанова пресс-служба питерских соревнований. - О том, что в Австралии мне защищать много очков, не думаю. Есть гонка, есть рейтинг. Что-то может сгореть, что-то добавиться, поэтому я просто готовлюсь к каждому году. Стараюсь быть лучше, набираю свою форму. Смотрю, где могу прибавить. Каждый турнир хочется сыграть на максимуме. Я не привязываюсь сильно к очкам. Да, это работает как мотивация, но я просто стараюсь играть и выигрывать.