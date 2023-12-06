Рублев и Хачанов встретят Новый год и Рождество с ракетками
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов начнут новый сезон на турнире категории ATP-250, который пройдет в Гонконге и захватит все новогодние и рождественские праздники - с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
Рублев, видимо, не хочет расслабляться после самого успешного сезона в карьере. Андрей, напомним, одержал победу в 56 матчах и завоевал два титула, причем в его коллекции трофеев наконец-то появился "Мастерс". Престижный титул россиянин взял на грунтовых кортах в Монте-Карло (Монако). Рублев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира.
Что касается Карена Хачанова, то он также очень удачно стартовал в 2023 году, добравшись до полуфинала на Australian Open, а потом и до четвертьфинала на "Ролан Гаррос". А потом его на 2,5 месяца выбила из колеи травма позвоночника - стрессовый перелом в крестцовом отделе. Но Карен вернулся, в сентябре даже выиграл турнир ATP 250 в китайском Чжухае. А год завершил на 15-м месте в мировом рейтинге.
Только что Хачанов принимал участие в выставочном командном турнире в Санкт Петербурге "Трофеи Северной Пальмиры" и стал его победителем. Приятный бонус перед началом нового, сложного сезона.
- От травмы я восстановился. Когда выиграл турнир в Китае, то после были какие-то дни, когда тянуло, болело. Но в целом все нормально. После окончания сезона я сделал еще одну терапию с моим врачом, - приводит слова Хачанова пресс-служба питерских соревнований. - О том, что в Австралии мне защищать много очков, не думаю. Есть гонка, есть рейтинг. Что-то может сгореть, что-то добавиться, поэтому я просто готовлюсь к каждому году. Стараюсь быть лучше, набираю свою форму. Смотрю, где могу прибавить. Каждый турнир хочется сыграть на максимуме. Я не привязываюсь сильно к очкам. Да, это работает как мотивация, но я просто стараюсь играть и выигрывать.