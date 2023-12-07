Ига Свентек стала лучшей теннисисткой десятилетия по числу побед за один сезон

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек добилась уникального исторического достижения. Свёнтек в 2023 году выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии.

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Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в 2013 году.