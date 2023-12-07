Категории турниров WTA с 2024-го начнут соответствовать очкам за титул
WTA обновила систему распределения рейтинговых очков.
С 2024 года, как и в мужском туре, очки за титул будут соответствовать категории турнира
Таким образом, на турнирах WTA 125, 250, 500, 1000 чемпионка будет получать именно такое количество очков, независимо от размера сетки. Ранее за победу женщины получали 160, 280, 470 и 1000, либо 900 очков соответственно.
Изменения не коснулись «Больших шлемов», где чемпионки, как и раньше, будут зарабатывать 2000 очков.
Напомним, новые категории турниров WTA были введены в 2021 году.
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