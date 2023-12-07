Надаль допустил, что в 2024 году может завершить свою карьеру
Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сезон 2024 года может стать последним в его спортивной карьере. Его слова приводит Sport.es.
Ранее Надаль объявил о возвращении на корт на турнире в Брисбене в январе 2024 года. До этого он целый год провел вне его, поскольку восстанавливался после травмы бедра.
«Есть большая вероятность, что это будет мой последний год. Или, возможно, это будет только полгода. Это те вопросы, на которые сейчас я не могу ответить, могу только сказать, что снова участвую в соревнованиях», — отметил теннисист.
Надаль добавил, что намерен наслаждаться каждым турниром «как последним».
Напомним, что теннисист является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.
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