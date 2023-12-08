Свентек прокомментировала лидерство Соболенко по ходу сезона

«Она это заслужила. У неё был отличный сезон. Она выиграла турнир «Большого шлема», была в финале ещё одного турнира «Большого шлема» и в двух полуфиналах, так что это был потрясающий сезон. Я просто предпочла сосредоточиться на других вещах, потому что давление, связанное с первым местом, в середине сезона было немного подавляющим», — цитирует Свёнтек Eurosport.