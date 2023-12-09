Рублев выложил фото с отстраненным за допинг Погба

Российский теннисист Андрей Рублев выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) совместное фото с отстраненным за допинг французским футболистом «Ювентуса» Полем Погба.

© @andreyrublev

Атлеты запечатлены вместе в спортивном зале в Дубае (ОАЭ). Рублев сопроводил снимок эмодзи «футбольный мяч», «теннисная ракетка» и «черное сердце».

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре. Сообщалось, что в пробе, взятой у 30-летнего француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. В декабре антидопинговая прокуратура потребовала дисквалифицировать игрока на четыре года.