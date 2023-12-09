Теннисист Кириос отказался от участия в Australian Open из‑за травмы

— У меня был очень тяжелый год из за травм, я перенес операцию на колене и вернулся слишком рано, что немного отбросило меня назад, еще у меня были проблемы с запястьем. Это очень печально. У меня было так много потрясающих воспоминаний, и я просто хочу вернуться к игре на высшем уровне. Мне нужно еще немного времени. Даже если в этом году я не буду участвовать в Australian Open, я все равно буду рядом, буду комментировать матчи, — цитирует 28 летнего Кириоса The Age.