Теннисист Кириос отказался от участия в Australian Open из‑за травмы
Австралийский теннисист Ник Кириос сообщил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024 года. Первый турнир серии Большого шлема в сезоне пройдет в Мельбурне с 14 по 28 января.
— У меня был очень тяжелый год из за травм, я перенес операцию на колене и вернулся слишком рано, что немного отбросило меня назад, еще у меня были проблемы с запястьем. Это очень печально. У меня было так много потрясающих воспоминаний, и я просто хочу вернуться к игре на высшем уровне. Мне нужно еще немного времени. Даже если в этом году я не буду участвовать в Australian Open, я все равно буду рядом, буду комментировать матчи, — цитирует 28 летнего Кириоса The Age.
Кириос в прошлом сезоне провел один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте в июне. Австралиец в 2022 году дошел до финала Уимблдона, где в четырех партиях уступил сербу Новаку Джоковичу, а также выиграл Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. Наивысшая позиция Кириоса в рейтинге ATP — 13 е место в 2016 году.