Свентек назвала своего вдохновителя на протяжении большей части карьеры

«Честно говоря, моим единственным вдохновителем на протяжении большей части карьеры был Рафа Надаль. Он не изменился, несмотря на успехи. Он по-прежнему остаётся скромным, придерживается своих ценностей и обладает прекрасным чувством юмора. Кроме того, что он делал на корте, он всегда оставался собой, и я была рада найти этому подтверждение, когда познакомилась с Надалем», — приводит слова Свёнтек TVP Sport.