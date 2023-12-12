Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире

«Он самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел.… Поражение на Уимблдоне настолько сильно вывело меня из себя, что я был обязан выиграть всё на американской земле, что я и сделал. Для меня это отличная возможность заново открыть себя и работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в соцсетях.