16-летняя россиянка Мирра Андреева стала «Новичком года» по версии WTA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) «Новичком года» во взрослом туре. Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

Напомним, с Миррой за это звание конкурировали такие теннисистки, как: