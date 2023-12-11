16-летняя россиянка Мирра Андреева стала «Новичком года» по версии WTA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) «Новичком года» во взрослом туре. Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

16-летняя россиянка Мирра Андреева стала «Новичком года» по версии WTA
© globallookpress.com

Напомним, с Миррой за это звание конкурировали такие теннисистки, как:

Диана Шнайдер (Россия);

Питон Стирнс (США);

Элина Аванесян (Россия);

Линда Носкова (Чехия).

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