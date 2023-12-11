16-летняя россиянка стала «Новичком года» по версии WTA

На старте сезона 2023 Мирра еще играла на юниорском Australian Open, где дошла до финала, в упорной борьбе проиграв соотечественнице Алине Корнеевой. Позднее она успешно преодолела квалификацию на дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», при этом добравшись до третьего раунда. Позднее, на Уимблдоне она и вовсе дошла до 1/8 финала. По ходу года Андреева одержала четыре победы над игроком из топ-20 рейтинга WTA. Чемпионат.com