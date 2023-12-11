Хачанов и Рублев признаны дуэтом года по версии болельщиков

Двух российских теннисистов признали лучшим дуэтом года. Карен Хачанов и Андрей Рублев удостоились этой награды. Их выбрали болельщики.

После получения награды Рублев поблагодарил всех фанатов и заявил, что для обоих теннисистов этот при очень много значит.

Хачанов и Рублев выиграли лишь один трофей за этот календарный год. Он же и стал первым для Карена в парном разряде.