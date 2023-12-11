Хачанов и Рублев признаны дуэтом года по версии болельщиков
Двух российских теннисистов признали лучшим дуэтом года. Карен Хачанов и Андрей Рублев удостоились этой награды. Их выбрали болельщики.
После получения награды Рублев поблагодарил всех фанатов и заявил, что для обоих теннисистов этот при очень много значит.
Хачанов и Рублев выиграли лишь один трофей за этот календарный год. Он же и стал первым для Карена в парном разряде.
Рублев сейчас в одиночном разряде пятая ракетка мира. Хачанов располагается лишь на 15-м месте.