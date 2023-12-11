Медведев назвал свое лучшее воспоминание и день из 2023 года

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в рамках видеоинтервью ATP поделился эмоциями от 2023 года.

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Интервьюер: что ты навсегда запомнишь из случившегося в 2023 году?

Медведев: я точно навсегда запомню турнир в Риме. Конечно, потому что я завоевал титул. К тому же со мной были жена и дочь, отличные моменты.

Интервьюер: какой момент стал самым неожиданным для тебя в 2023 году на корте?

Медведев: это Рим, победа. Определённо он. Я не мог в это поверить, но я добился этого. Ничто уже не изменит этого.

Интервьюер: твой любимый город в 2023 году?

Медведев: однозначно Шанхай. У меня всегда хорошие ощущения в этом городе, он становится одним из моих любимых городов.

Интервьюер: лучший день в 2023 году?