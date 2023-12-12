Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков в 2023 году

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков ATP в 2023 году. Он впервые стал обладателем этой награды.

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В прошлом году её выиграл испанец Рафаэль Надаль, а до этого 19 раз подряд – швейцарец Роджер Федерер.

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Отметим, что впервые с 2002 года эту награду выиграл не представитель «Большой тройки». В 2001 и 2002 годах победителем в этой номинации становился россиянин Марат Сафин.