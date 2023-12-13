Рублев запустил магазин для продажи одежды собственного бренда – вся прибыль пойдет на благотворительность
Андрей Рублев запустил интернет-магазин, в котором будет продавать одежда его бренда Rublo.
«Вся прибыль с этой коллекции (100%) пойдет нуждающимся детям. В этот раз это не бизнес, потому что я ничего не заработаю.
Я считаю, что человеческое эго приносит только плохое, и чем больше эго – тем хуже то, что происходит. Как бы к тебе ни относились люди, даже если плохо, важнее всего сохранять свет внутри себя и делать эго как можно меньше», – написал Рублев.
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