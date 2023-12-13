Рублев рассказал о проблемах с ракетками

«Эти ракетки мне никаких проблем не создают – наоборот. У меня у самого изначально полно мощи. И если еще будет ракетка, которая помогает, то мяч будет лететь в забор.



Тогда мне придётся менять стиль. Придётся играть более легко, более плавно, делать движения без усердия. Как Новак играет – плавно. Либо как Федерер.



А такие игроки, как Алькарас, Доминик Тим или Надаль, берут намного менее мощные ракетки, потому что они сами лупят. И если им дать ракетку, как у Новака, то они еле коснутся – и мяч улетит на футбольное поле», – приводит слова теннисиста Sports.ru.