В ЦМД «Коньково» подготовили видеообзор тренировки «Утренняя растяжка»

14.12.2023 В центре московского долголетия «Коньково» подготовили видеообзор тренировки «Утренняя растяжка». О сюжете рассказали в паблике ЦМД «ЮЗАО» в соцсети. Отмечается, что «Утренняя растяжка» включает в себя комплекс упражнений, который помогает размять мышцы, улучшить кровообращение и гибкость, а также подготовиться к физическим нагрузкам на весь день. Несложная тренировка подойдет практически всем. Занятия проводятся по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 20. Уточнить расписание и получить подробную информацию об этом и других направлениях можно по телефону: 8 (495) 870-44-44. Фото: pexels.com