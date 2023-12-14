Джокович опроверг планы покупки у вдовы Сантаны теннисного клуба

Спортивный центр, которым управляют Клаудия и ее сын Кристиан, расположен в Марбелье и, как сообщили в программе, сейчас «находится в ужасном состоянии». В той же программе было сказано, что в реконструкцию готовы инвестировать шведские бизнесмены, но если клуб не отремонтировать, то, по их словам, «все развалится».