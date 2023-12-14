Карен Хачанов: буду рад видеть Костомарова на любом турнире «Большого Шлема» в своём боксе
15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от совместной тренировки по теннису с олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира в танцах на льду Романом Костомаровым.
«Мне было очень приятно познакомиться с Романом. Я не знал, что он следит за теннисом, что его дочка играет. Моя семья, как, думаю, и вся страна, следила за тем, что происходило с Романом. И лично для меня этот человек является настоящим примером невероятной силы духа, характера и мужества. Буду рад видеть его в своём боксе на любом турнире «Большого шлема», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».
Напомним, ранее, на прошлой неделе, Хачанов провёл совместную тренировку с Костомаровым и его дочкой Анастасией, которая профессионально занимается теннисом. Карен приехал в Россию, чтобы сыграть на выставочном турнире по теннису «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге.