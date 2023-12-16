Эрика Андреева не смогла пробиться в финал турнира в Лиможе

Российская теннисистка Эрика Андреева, 120-я ракетка мира, не смогла пробиться в финал турнира категории WTA125 в Лиможе (Франция). В своём матче полуфинала спортсменка в трёх сетах проиграла 235-й ракетке мира из Франции Эльзе Жакемо. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. По ходу встречи Эрика Андреева реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Эльзы Жакемо — два выполненных эйса, 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 и десять двойных ошибок.