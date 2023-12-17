Андреева прокомментировала поражение от мужчины после отказа Костюк
Российская теннисистка Мирра Андреева (57 ракетка мира) прокомментировала поражение от мужчины, француза Яниса Газуани (1145 ракетка мира). Об этом пишет «Чемпионат».
В Бур-де-Пеаж (Франция) в воскресенье, 17 декабря, состоялся финал выставочного турнира по теннису. 16-летняя россиянка проиграла французу со счетом 5:7, 2:6.
По данным портала, организаторы были вынуждены предоставить замену после того, как украинка Марта Костюк по геополитическим причинам снялась с соревнований.
Андреева отметила, что на турнире была «нереальная атмосфера и организация». Она добавила, что в ее карьере впервые произошла такая ситуация, когда она получила кубок, проиграв матч.
По словам россиянки, все было прекрасно вплоть до поражения в матче с французом. Вместе с тем, заметила она, Газуани играл «реально здорово» и также заслужил кубок.