Андреева прокомментировала поражение от мужчины после отказа Костюк

Российская теннисистка Мирра Андреева (57 ракетка мира) прокомментировала поражение от мужчины, француза Яниса Газуани (1145 ракетка мира). Об этом пишет «Чемпионат».

Андреева прокомментировала поражение от мужчины после отказа Костюк
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В Бур-де-Пеаж (Франция) в воскресенье, 17 декабря, состоялся финал выставочного турнира по теннису. 16-летняя россиянка проиграла французу со счетом 5:7, 2:6.

По данным портала, организаторы были вынуждены предоставить замену после того, как украинка Марта Костюк по геополитическим причинам снялась с соревнований.

Андреева отметила, что на турнире была «нереальная атмосфера и организация». Она добавила, что в ее карьере впервые произошла такая ситуация, когда она получила кубок, проиграв матч.

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По словам россиянки, все было прекрасно вплоть до поражения в матче с французом. Вместе с тем, заметила она, Газуани играл «реально здорово» и также заслужил кубок.

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