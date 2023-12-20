Журналист Коффин заявил, что Костюк не сыграла с Андреевой из-за угроз

Украинская теннисистка Марта Костюк была вынуждена отказаться от игры в финале выставочного турнира во Франции с представительницей России Миррой Андреевой из-за угроз, которые ей поступали в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Хавьер Коффин, ссылаясь на оргкомитет соревнований.

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Изначально Костюк была готова выйти на корт против российской соперницы, традиционно при этом оказавшись от рукопожатий, однако из-за этого решения ей стали поступать угрозы в социальных сетях.

Это привело к тому, что украинская спортсменка отказалась играть из-за оказанного на нее эмоционального давления. В итоге российской спортсменке пришлось проводить заключительную игру против мужчины - французского теннисиста Яниса Газуани Дюрана. Андреева потерпела поражение в двух сетах с результатом 5:7, 2:6. Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.