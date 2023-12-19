Организатор турнира объяснил скандальный отказ Костюк сыграть с Андреевой

«В четверг Донна Векич снялась с турнира из-за боли в плече. Нам пришлось срочно искать замену. Мы получили много отказов. А Марта согласилась. Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. С нашей стороны не было никаких возражений.



В субботу вечером Мирра Андреева обыграла Варвару Грачёву и вышла в финал. Новость распространилась по Украине (шесть лет назад мы и подумать не могли, что о нашем маленьком турнире будут говорить так далеко от наших границ). Из-за этого Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз у неё не было желания играть.



Конечно, мы расстроены – понимаем, что за 3 часа до матча найти замену будет очень сложно (Грачёва уже уехала). В спешке и обсудив всё с Андреевой, а также с мыслями о зрителях, которые должны увидеть два матча, мы решили организовать матч с Янисом Газуани (первая ракетка нашего клуба и №88 во Франции).



Марта провела утро с нашими молодыми игроками, фотографировалась, раздала автографы. В целом вела себя очень профессионально. Она ничего у нас не просила, снова приносила извинения. Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях», — написал Коффен в своих социальных сетях.