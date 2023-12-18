Организаторы турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой

«Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть.



Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях», — сказал организатор турнира.