Организаторы теннисного турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой

Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция) рассказал, что украинская теннисистка Марта Костюк изначально была готова играть против россиянки Мирры Андреевой. Его слова передает Sports.

Организаторы турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой
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«Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть.

Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях», — сказал организатор турнира.

За несколько часов до финального матча против Андреевой Костюк отказалась от выхода на корт. Ее заменил французский теннисист Янис Газуани Дюран. Андреева уступила ему в двух сетах.

Россиянка Андреева уступила мужчине в финале турнира во Франции

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева располагается на 57-м месте. Продолжает лидировать представительница Польши Ига Свентек, набравшая 9 295 очков. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко (9 050 очков). Представительница США Кори Гауфф третья (6 580очков).

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