Рублев высказался о скандале в матче с Руне

«Счёт был 8:9, и я пробил в сетку, поэтому счёт стал 10:8 в пользу Хольгера. Я показал жестом, что хочу воспользоваться бонусной картой на три очка (Согласно правилам UTS, игрок может воспользоваться карточкой, чтобы следующий розыгрыш стоил три очка. — Прим. «Чемпионата»). Я не сказал об этом, но показал жестом. Когда на экране появилось сообщение «Бонусная карта», я подумал, что это моя. Следующий розыгрыш я выиграл, и в моей голове счёт был 11:10, а потом я выиграл ещё одно очко и думал, что счёт стал 12:10. Но на самом деле карточку дали Руне, он не сумел ей воспользоваться, и когда время закончилось, счёт был 11:11, а не 12:10, как думал я. Единственное, что я просил, — чтобы судья посмотрел повтор. Если Руне действительно запросил карточку первым, никаких проблем. Но я хотел, чтобы это проверили.



Когда каждое очко важно, идёт напряжённый матч, частота пульса высокая, а потом случается нечто подобное, ты чувствуешь себя крайне разочарованным. Будто вся твоя работа была напрасной. Я отреагировал неприемлемо, но случилось то, что случилось», — приводит слова Рублёва Daily Express.