Организаторы турнира объяснили отказ украинки Костюк от матча с россиянкой

Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция) рассказал, что украинская теннисистка Марта Костюк изначально была готова играть против россиянки Мирры Андреевой. Газета.Ru

«Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку. Новость распространилась по Украине. Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. После она сообщила, что из-за поступивших угроз ей не хочется играть», — рассказал спортивный организатор Ксавье Коффен. RT на русском