Стал известен список теннисистов, которые получили наибольшие бонусы от АТР

Стал известен список игроков, которые получили наибольшие бонусы от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне 2023.

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Напомним, бонусные деньги распределяются по двум принципам: 1) $ 20 млн для 30 игроков, которые наилучшим образом проявили себя на турнирах серии «Мастерс» и Итоговом чемпионате ATP 2) $ 1,3 млн для пяти теннисистов, показавших высокие результаты на турнирах категории ATP-500.

Карлос Алькарас (Испания) — $ 4,4 млн;

Даниил Медведев (Россия) — $ 2,3 млн;

Янник Синнер (Италия) — $ 2,1 млн;

Андрей Рублёв (Россия) — $ 1,1 млн;

Хуберт Хуркач (Польша) — $ 900 тыс.;

Хольгер Руне (Дания) — $ 782 тыс.;

Александр Зверев (Германия) — $ 719 тыс.;

Стефанос Циципас (Греция) — $ 637 тыс.;

Тейлор Фритц (США) — $ 543 тыс;

Алекс де Минор (Австралия) — $ 441 тыс.