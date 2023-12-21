Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Джоковичем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Великие спортсмены встретились в Дубае (ОАЭ), где 36-летний Джокович проводит предсезонный сбор.