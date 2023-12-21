Андрей Рублев пошутил, что является настоящим отцом дочери Медведева

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неоднозначно пошутил о дружбе с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым. Это произошло в рамках Мировой теннисной лиги, которая сегодня, 21 декабря, стартовала в Дубае (ОАЭ).

© Пресс-служба Terra Wortmann Open (Mathias Schulz)

Интервьюер: если я правильно помню, ты крёстный отец дочери Медведева? Рублёв: я настоящий отец (смеётся). Да, он хороший отец. И я хороший отец (смеётся).

Стоит отметить, что на трибунах в этот момент присутствовала супруга Медведева Дарья, которая отреагировала на шутку Рублёва смехом.