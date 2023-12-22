Медведев на решающем тай-брейке принес своей команде победу над «Хоукс»

Команда «Иглз», практически полностью состоящая из россиян, одержала верх над «Хоукс» на групповом этапе Мировой теннисной лиги (выставочный турнир) со счётом 31:28. В заключительном матче игрового дня россиянин Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Гуркачу, однако на решающем тай-брейке добился успеха и принёс победу команде. Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ).