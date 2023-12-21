Андреева уступила Соболенко на турнире в Абу-Даби
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в матче выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби против россиянки Мирры Андреевой. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, встреча спортсменок продлилась 28 минут. Они сыграли один сет, который закончился со счетом 6:2 в пользу Соболенко.
Всего в турнире приняли участие 16 теннисистов. Помимо Андреевой его участниками также являются россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Напомним, что Соболенко считается второй ракеткой мира. А Андрееву назвали в Женской теннисной ассоциации новичком года. Она занимает 57 позицию в рейтинге WTA.
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