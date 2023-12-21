Андреева уступила Соболенко на турнире в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в матче выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби против россиянки Мирры Андреевой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Андреева уступила Соболенко на турнире в Абу-Даби
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По данным агентства, встреча спортсменок продлилась 28 минут. Они сыграли один сет, который закончился со счетом 6:2 в пользу Соболенко.

Всего в турнире приняли участие 16 теннисистов. Помимо Андреевой его участниками также являются россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Напомним, что Соболенко считается второй ракеткой мира. А Андрееву назвали в Женской теннисной ассоциации новичком года. Она занимает 57 позицию в рейтинге WTA.

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