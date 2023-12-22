«До хрена»: теннисист Рублев рассказал, сколько тратит в год

"У меня нет подсчетов, сколько я трачу - и сколько зарабатываю тоже. Понятное дело, что я стараюсь адекватно оценивать цены и ничего космического не вытворять. Я примерно знаю, сколько у меня на счете. На команду я в год около ляма. И еще не на команду - до хрена", - заявил Рублев.