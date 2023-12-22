«До хрена»: теннисист Рублев рассказал, сколько тратит в год

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу "Больше" заявил, что тратит ежегодно значительную часть доходов.
По его словам, учет трат он не ведет.
"У меня нет подсчетов, сколько я трачу - и сколько зарабатываю тоже. Понятное дело, что я стараюсь адекватно оценивать цены и ничего космического не вытворять. Я примерно знаю, сколько у меня на счете. На команду я в год около ляма. И еще не на команду - до хрена", - заявил Рублев.
22 декабря Рублев в паре с россиянкой Миррой Андреевой сыграет в групповом матче Мировой теннисной лиги против пары Каролин Гарсия / Каспер Рууд.
В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).