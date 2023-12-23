Соболенко обыграла Свентек в матче группового этапа Мировой теннисной лиги

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL). Встреча завершилась со счётом 6:4.

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Теннисистки провели на корте 34 минуты. За это время Арина Соболенко выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт. На счету Иги Свёнтек — одна подача навылет.

Ранее в матче парного разряда Ига Свёнтек, выступавшая с француженкой Каролин Гарсией, обыграла Арину Соболенко, которая играла в дуэте с испанкой Паулой Бадосой.