Чесноков: у россиян была крепкая команда на выставочном теннисном турнире в ОАЭ

"У наших теннисистов была крепкая команда, поэтому они и победили, но соперники тоже были очень серьезные. Я не думаю, что все участники ехали сюда только за победой, важнее было попробовать себя перед стартом сезона. Тем не менее надо поздравить ребят с победой, здорово, что они выиграли и завершили год на хорошей ноте. Они показали, что находятся в неплохой форме, но главное, правильно подойти к основным турнирам", - сказал Чесноков.