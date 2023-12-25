Украинка Цуренко: после отказа от игры с Соболенко у меня были проблемы со здоровьем

«Это была непростая ситуация, но она стала, скорее, результатом неприятного разговора с руководством WTA. Я услышала, что никто не выпадет из этого цикла независимо от своих политических взглядов. Эти слова меня ужасно потрясли. Я услышала это буквально за несколько минут до матча с Соболенко. После всего этого я не смогла выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.