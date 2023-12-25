Даниил Медведев поделился большими целями на грядущий сезон

«У меня большие цели на следующий сезон. Я очень хорошо провёл 2023-й, особенно его начало. Но не смог поддерживать такой ход. По ходу сезона были моменты, когда я психологически просаживался или недостаточно хорошо готовился.



Так что моя цель на сезон – так же хорошо стартовать и удержать этот уровень на протяжении всего года. Мы с командой стараемся над этим работать. Я хочу сразу же на Australian Open показать свой лучший уровень и провести лучший сезон», — приводит слова Медведева Gulf News.