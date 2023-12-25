Елена Рыбакина: «Главная цель – стать первой ракеткой мира»
Елена Рыбакина рассказала о целях на сезон-2024.
«Конечно, главная цель – стать первой ракеткой мира, но приоритет всегда у хороших результатов на «Больших шлемах». Так что цели не меняются.
Я хочу прибавить в физике, потому что у меня это слабая сторона. На корте я тоже могу многое улучшить, потому что нам никогда не хватает времени, чтобы внедрять идеи моего тренера».
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