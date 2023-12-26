Цуренко назвала страну, больше всего поддерживающую Украину

«Кто поддерживает больше всех? Спасибо прежде всего полякам. То, что вы делаете для нашей страны и наших граждан, поразительно. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь возместить такую поддержку», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.