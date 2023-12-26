Чесноков: думаю, мы увидим российских теннисистов на Олимпиаде

«Думаю, мы увидим российских теннисистов на Олимпиаде. Они будут просто выступать под нейтральным флагом. Но те же волейболисты и баскетболисты так же могли выступать под нейтральным флагом. Даже если Медведев и Рублёв выступают под нейтральным флагом, весь мир знает, что они россияне.

Было бы неплохо, если все наши игроки выступали на Олимпиаде, даже под нейтральным флагом. Не понимаю, когда говорят, что мы должны бойкотировать. Но а что делать? Когда вы 10 лет работаете над книгой, а тут кто-то пришёл и бросил её в костёр. В этой истории то же самое. Сегодня это будет нейтральный флаг, а через 100 лет у победителей Олимпиады-2024 появится флаг России», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.