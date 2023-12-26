Украинская теннисистка: пусть россияне смотрят Игры по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила о нежелании представителей Украины играть со спортсменами из России на Олимпийских играх, однако отметила, что теннисисты в контексте Олимпиады находятся в иной ситуации, чем представители других дисциплин. Газета.Ru
«Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — заявила она. По ее мнению, россияне должны бойкотировать турнир в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. Lenta.ru
«Спрашивал ли кто-то наше мнение? Пока нет, но думаю, это произойдет, потому что правительство воспринимает это очень серьезно. Буду подчиняться воле большинства и, выражая свое мнение, буду учитывать и позицию других спортсменов, а не только теннисистов», — добавила Цуренко. Чемпионат.com