Украинская теннисистка: пусть россияне смотрят Игры по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила о нежелании представителей Украины играть со спортсменами из России на Олимпийских играх, однако отметила, что теннисисты в контексте Олимпиады находятся в иной ситуации, чем представители других дисциплин. Газета.Ru

«Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — заявила она. По ее мнению, россияне должны бойкотировать турнир в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. Lenta.ru