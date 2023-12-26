Тарпищев назвал большой ошибкой решение Карацева прекратить сотрудничество с Яцыком

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что россиянин Аслан Карацев допустил большую ошибку, прекратив сотрудничество с тренером Егором Яцыком.

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Карацев занимает 35 е место в рейтинге АТР.

— Как вы отреагировали на прекращение сотрудничества?

— Это единственный тренер, который к нему нашел подход и профессионально работал.

— Вы сами не общались ни с кем?