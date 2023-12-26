Тарпищев назвал большой ошибкой решение Карацева прекратить сотрудничество с Яцыком

Тарпищев назвал большой ошибкой решение Карацева прекратить сотрудничество с тренером Яцыком
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что россиянин Аслан Карацев допустил большую ошибку, прекратив сотрудничество с тренером Егором Яцыком.
Карацев занимает 35 е место в рейтинге АТР.
— Как вы отреагировали на прекращение сотрудничества?
— Это единственный тренер, который к нему нашел подход и профессионально работал.
— Вы сами не общались ни с кем?
— Я общаюсь все время и со всеми. Мое мнение, что это большая ошибка, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».