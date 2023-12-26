Касаткина рассказала, до какого возраста планирует продолжать карьеру

«Можно ли наблюдать меня на корте ещё 10 лет с поправкой на меньшее количество турниров? Это вы хорошо замахнулись. Я думаю, что до 35 – да. Там уже не знаешь. Это очень далеко. Загадывать я не хочу, никогда не знаешь, что ждёт тебя за поворотом. Если здоровье будет позволять, то почему бы и нет» — сказала теннисистка.