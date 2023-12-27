Объявлен лучший европейский спортсмен года

Польское агентство печати (PAP) объявило лучшего европейского спортсмена года. Результаты доступны на сайте издания.

Лучшим атлетом признали теннисиста Новака Джоковича. В голосовании, в котором принимали участие представители информационных агентств Европы, серб получил 178 баллов. Он опередил трехкратного чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена (150) и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса (92).

В 2023 году Джокович выиграл три турнира серии «Большого шлема» из четырех. Также он стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).