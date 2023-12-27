Джокович признан лучшим спортсменом Европы 2023 года по версии PAP

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем 66-го опроса на звание лучшего спортсмена года среди информационных агентств Европы, организованного Польским пресс-агентством (PAP). В голосовании серб оставил позади трёхкратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Макса Ферстаппена и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом, мирового рекордсмена Армана Дюплантиса (Швеция).