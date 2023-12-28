Джокович высказался о влиянии баскетболиста Коби Брайанта на свою карьеру

«Коби всегда помогал мне, в особенности, когда я больше всего в этом нуждался. После операции на локте (в 2017 году. – Прим. «Чемпионата») я вылетел из топ-20, были некоторые психологические проблемы – я даже подумывал уйти из тенниса. В течение нескольких месяцев мы тесно общались. Он подбадривал меня, делился своим опытом, давал советы», – приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на L'Equipe.